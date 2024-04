TABLEAUX D’UNE EXPOSITION Montpellier, vendredi 12 juillet 2024.

TABLEAUX D’UNE EXPOSITION Montpellier Hérault

Concert dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Elsa Dreisig s’interroge en compagnie de Richard Strauss sur le rôle joué par les paroles et la musique à l’opéra. L’Orchestre du Capitole fait briller de son côté tous les feux de l’orchestre de Wagner et de Ravel.

On connaît la boutade de Debussy Des deux Richard, je préfère Wagner ; des deux Strauss, je choisis Johann . Tarmo Peltokoski, le tout nouveau directeur musical de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse (il prendra ses fonctions en septembre qui vient), n’a pas de ces réticences et réunit les deux Richard au cours du même programme Wagner, à la faveur de la solennelle et riante Ouverture des Maîtres chanteurs ; et Strauss, dont nous entendrons la scène finale de Capriccio, au cours de laquelle la comtesse Madeleine s’interroge sans conclure sur le genre même de l’opéra Prima le parole ? Prima la musica ? Moussorgski, lui, a choisi de confier au piano les impressions que lui inspiraient les toiles de son ami le peintre Viktor Hartmann. C’est un demi-siècle plus tard que Ravel s’est emparé de ce cycle de pièces virtuoses pour lui offrir la plus fastueuse parure orchestrale qui soit.

Au programme:

RICHARD WAGNER

Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, ouverture

RICHARD STRAUSS

Capriccio, scène finale

MOUSSORGSKI / RAVEL

Les Tableaux d’une exposition

Promenade

Gnomus

Promenade

Il Vecchio castello

Promenade

Tuileries

Bydło

Promenade

Ballet des poussins dans leurs coques

Samuel Goldenberg et Schmuÿle

Promenade

Limoges. Le marché

Catacombae

Cum mortuis in lingua mortua

La Cabane sur des pattes de poule

La Grande Porte de Kiev

ELSA DREISIG soprano

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE

TARMO PELTOKOSKI direction

Concert à 20h 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-12

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

