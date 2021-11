Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, Nièvre « TABLEAUX » – Déambulation musicale et théâtrale Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

le dimanche 28 novembre à Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

S’inspirant des « Tableaux d’une exposition », chef d’œuvre de Modeste Moussorgski dont vous reconnaîtrez peut-être quelques extraits, cet ensemble dirigé par un chef d’orchestre classique vous conduit pour une déambulation musicale et théâtrale. Chaque lieu emblématique devient alors élément d’inspiration et décor de scènes originales et variées qui vous feront découvrir ou redécouvrir le musée. Laissez-vous guider par ces artistes singuliers qui construiront en temps réel des tableaux musicaux et poétiques insolites où improvisation et écriture se mêlent subtilement.

Sur inscription au 03.86.68.44.60: habitants de Nevers et son agglomération: 7€ (3,50€ tarif réduit) / habitants hors Nevers et son agglomération: 10€ (5€ tarif réduit) / gratuit pour les moins de 25 ans et étudiants

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest 58000 NEVERS

