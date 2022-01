TABLEAU POUR OEUVRE COLLECTIVE – ATELIER CARO MOSAÏC Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance EUR 65 L’Atelier Caro Mosaic propose des stages pour les jeunes, à partir de 11 ans, ou les adultes. Vous serez accueillis près d’Angers, à Saint-Saturnin-sur-Loire, dans un cadre verdoyant, pour vous offrir une parenthèse au cours d’un atelier créatif. Venez réaliser un tableau 15X15 cm pour créer une œuvre collective ! Le thème sera un tableau de Van Gogh, la nuit étoilée. Ce stage s’organise autour du choix de la zone du tableau que vous allez interpréter en mosaïque, de la découpe avec une pince à molette, et de l’insertion des smaltis dans le mortier. Nous ferons ensuite avec l’ensemble des participants un tableau collectif pour l’exposer dans au Salon d’art, qui se tiendra à La Ménitré (49) du 1er juillet au 31 août 2022. Vous avez le choix entre 4 dates de stage pour ce nouveau thème. Envie de découvrir, de prendre du temps pour vous ?

