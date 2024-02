Tableau nature Maison Garonne Boé, mardi 27 février 2024.

Tableau nature Maison Garonne Boé Lot-et-Garonne

Atelier manuel et créatif. A l’image d’un petit artiste en herbe, les enfants pourront composer leur tableau en décor naturel à partir d’éléments naturels puisés dans la nature qu’ils pourront agrémenter d’éléments prédécoupés à colorier et à coller.

Atelier manuel et créatif. A l’image d’un petit artiste en herbe, les enfants pourront composer leur tableau en décor naturel à partir d’éléments naturels puisés dans la nature qu’ils pourront agrémenter d’éléments prédécoupés à colorier et à coller. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:30:00

fin : 2024-02-27

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine maison-garonne@ville-boe.fr

L’événement Tableau nature Boé a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Destination Agen