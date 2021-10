Semoy Bibliothèque municipale George-Sand Loiret, Semoy Table thématique « Masques et déguisements » Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Table thématique « Masques et déguisements » Bibliothèque municipale George-Sand, 16 novembre 2021, Semoy. Table thématique « Masques et déguisements »

du mardi 16 novembre au samedi 20 novembre à Bibliothèque municipale George-Sand

du mardi 16 au samedi 27 novembre bibliothèque= accès libre aux horaires d’ouverture de la structure et pass sanitaire obligatoire [Programme](https://www.ville-semoy.fr/semaine-culturelle/)

A travers les 46 documents prêtés par la médiathèque départementale du Loiret, vous découvrirez le pouvoir sans limite des masques et déguisements ! Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy Loiret

2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T17:30:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T12:30:00

