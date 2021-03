Cesson-Sévigné Bibliothèque universitaire Beaulieu Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Table thématique : le fameux nombre Pi Bibliothèque universitaire Beaulieu Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

du lundi 8 mars au samedi 13 mars à Bibliothèque universitaire Beaulieu

Pour célébrer la Journée du nombre Pi qui aura lieu le dimanche 14 mars et plus précisément à 1h59 (soit 3,14 159 !), venez découvrir [notre sélection de documents](https://supernova-koha.univ-rennes1.fr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?op=view&shelfnumber=673&sortfield=title) dans le hall de la BU Beaulieu. Ce nombre pi-ttoresque n’aura plus de secret pour vous ! « Ha Pi-day » ! Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc Rennes Cesson-Sévigné Campus Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T08:45:00 2021-03-08T17:30:00;2021-03-09T08:45:00 2021-03-09T17:30:00;2021-03-10T08:45:00 2021-03-10T17:30:00;2021-03-11T08:45:00 2021-03-11T17:30:00;2021-03-12T08:45:00 2021-03-12T17:30:00;2021-03-13T08:45:00 2021-03-13T17:30:00

