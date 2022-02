Table thématique : géopolitique Bibliothèque universitaire Centre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du mercredi 2 février au vendredi 25 février à Bibliothèque universitaire Centre

L’actualité géopolitique est toujours riche. En cette année de la géographie, nous vous proposons d’élargir vos connaissances à travers une sélection de documents. Pour l’occasion, une part belle est faite aux revues. **À retrouver dans le hall de la BU du 2 au 25 février**

Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes

