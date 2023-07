Table ronde « Vivre dans un monde sans eau : quelle sera la météo de demain ? » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Comment parler de la science de la météorologie bouleversée par le réchauffement climatique? Venez en savoir plus pendant cette soirée, à l’occasion de la Fête de la Science ! Les intervenants : Davide Farand a est chercheur CNRS en sciences du climat au laboratoire LSCE de l’Université Paris-Saclay et chef d’équipe du groupe ESTIMR. Son expertise principale est l’attribution des événements météorologiques extrêmes au changement climatique. Depuis septembre 2017 il est également chercheur externe au London Mathematical Laboratory à Londres au Royaume-Uni et au Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’Ecole Normale Supérieure à Paris

Un journaliste du bulletin Météo Climat sur France 2 (sous réserve). Ce bulletin est destiné à mieux faire comprendre au grand public les bouleversements que nous vivons en proposant une véritable mise en contexte climatique de la météo. Une occasion de parler de l'évolution progressive du rôle de présentateur.ice météo devenu.e vulgarisateur.ice du changement climatique. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr

