Table ronde « Vers une égalité professionnelle chez les ingénieurs» CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 Gif-sur-Yvette, lundi 25 mars 2024.

Table ronde « Vers une égalité professionnelle chez les ingénieurs» Des alumni d’entreprises partenaires (Dassault Systèmes, Datadog, EDF, l’Oréal et Thalès) viendront échanger avec le personnel et les étudiants Lundi 25 mars, 17h00 CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 lien d’inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQCcivMZR1BeVYIgQnl0ijH6HZAf8GzyPCGi3l19ASwJp5Cg/viewform

Début : 2024-03-25T17:00:00+01:00 – 2024-03-25T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-25T17:00:00+01:00 – 2024-03-25T18:30:00+01:00

Les sujets qui seront abordés:

L’égalité salariale

L’équilibre vie privée-vie professionnelle

Le syndrome de l’imposteur

La projection et la planification de carrière

La Table Ronde sera animée par les responsables Egalités Femmes / Hommes de CentraleSupélec : Alexandrine Urbain et Aline Faes et par Marie Cambournac, alumni de CentraleSupélec et ancienne Boursière Sébastienne Guyot

Le profil des intervenants est : une femme ou un homme alumni de CentraleSupélec ayant au maximum 10 ans d’expérience professionnelle.

Cet événement est ouvert à tous les étudiants de l’Ecole et à l’ensemble du personnel.

CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 3 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France