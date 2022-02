Table ronde « Valoriser la gestion durable des forêts grâce au carbone » Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris.

Table ronde « Valoriser la gestion durable des forêts grâce au carbone »

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 14:30

Le Label Bas Carbone facilite le financement de projets forestiers vertueux pour le climat. ### Venez découvrir ce qu’est le label bas carbone ! **Rendez-vous sur le stand de la filière forêt-bois le lundi 28 février de 14h30 à 16h** pour assister à la présentations du Label Bas Carbone, comment il fonctionne, pourquoi la forêt séquestre du carbone, comment financer un projet pour contribuer à l’avenir de la forêt française. Des représentants du CNPF, de Fransylva, des Coopératives forestières et de l’ONF seront présents pour échanger sur le sujet. Cette animation est co-proposée par le CNPF, Centre National de la Propriété Forestière et Fransylva, la Fédération des prorpiétaires forestiers. Le CNPF est l’établissement public en charge du développement de la gestion durable des forêts privées. Il a pour missions d’orienter la gestion des forêts privées, de conseiller et former les propriétaires forestiers et de regrouper la propriété privée. Fransylva représente et défend les 3,5 millions de propriétaires forestiers et les informe sur les questions politiques, juridiques, environnementales et économiques. Elle leur donne ainsi les moyens de gérer leur forêt en acteur responsable et les accompagne vers une gestion durable de leur forêt.

Entrée libre

Le Label Bas Carbone facilite le financement de projets forestiers vertueux pour le climat. Venez découvrir ce qu’est le label et comment il fonctionne !

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T14:30:00 2022-02-28T16:00:00