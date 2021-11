Lille FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille, Nord [TABLE RONDE] TOUT DE GO: RAPPEUSES DE FRANCE, RAPPEUSES DU SENEGAL FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

[TABLE RONDE] TOUT DE GO: RAPPEUSES DE FRANCE, RAPPEUSES DU SENEGAL FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 10 novembre 2021, Lille. [TABLE RONDE] TOUT DE GO: RAPPEUSES DE FRANCE, RAPPEUSES DU SENEGAL

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le mercredi 10 novembre à 18:00

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] Venez rencontrer celles et ceux qui se bougent pour le rap, ici et là-bas à l’occasion d’une table ronde sur une problématique actuelle aussi bien à Saint-Louis, Rosso ou à Lille : les rôles et les représentations des femmes dans la culture hip hop et la place des femmes dans le rap au Sénégal. Organisé par La Générale d’Imaginaire, l’Association des Jeunes pour le Développement Culturel de Rosso Sénégal (AJDCRS) et le Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines de Lille. Métro ligne 2 Mairie de Lille / V’Lille station Jean-Baptiste Lebas ou Rue d’Arras

Gratuit sur inscriptions

Table-ronde sur la place des femmes dans la culture hip-hop FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T18:00:00 2021-11-10T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Adresse 1 rue de Fontenoy Ville Lille lieuville FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille