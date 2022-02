[TABLE RONDE] « TOUT AUTOUR » : COLLABORATIONS ARTISANS ET ARTISTES PLASTICIENS Espace le Carré, 2 mars 2022, Lille.

[TABLE RONDE] « TOUT AUTOUR » : COLLABORATIONS ARTISANS ET ARTISTES PLASTICIENS

Espace le Carré, le mercredi 2 mars à 17:30

Dans le cadre de l’exposition “Format à l’italienne XII – Habiter le trouble “, L’Espace Le Carré propose en collaboration avec La Malterie la table ronde « Tout Autour », le mercredi 2 mars à 17h30. Les collaborations entre créateurs et artisans sont bien connues des milieux de la mode, du luxe ou du design mais restent encore peu reconnues dans le secteur des arts visuels et de l’art contemporain. Pour autant, les collaborations entre artistes et artisans, qu’ils soient artisans d’art ou rattachés à l’industrie se multiplient. En présence d’artistes plasticiens, de designers et d’artisans nous interrogerons ce type de collaborations. Comment se construit une collaboration entre artiste et artisan autour d’un projet artistique particulier ? En quoi la collaboration modifie t-elle le processus créatif ? Quelle paternité et statut donner à ces œuvres issues de collaboration : entre sous-traitance et co-création? Événement organisé avec le soutien de la Ville de Lille, de l’ADAGP et de la Copie Privée, et du Ministère de la culture. >Intervenant·e·s : Manon Thirriot, artiste plasticienne/ artiste-associée à la malterie et présentée dans Format à l’Italienne XII- Habiter le Trouble. ++ [[https://manonthirriot.com/](https://manonthirriot.com/)](https://manonthirriot.com/) Faubourg 132, avec Léa Barbier, artiste designer. ++ [[https://www.faubourg132.fr/](https://www.faubourg132.fr/)](https://www.faubourg132.fr/) Chloé Chircop, avocate spécialisée en propriété intellectuelle, membre du Barreau des arts (Paris). Régis Cogez, artisan luthier. La modération sera réalisée par Elisabeth Bérard, chargée information-ressources et Aurélie Champion, chargée de projets arts visuels à la malterie. La malterie est une structure de soutien à la recherche et à l’expérimentation artistique dans les domaines des arts visuels et des musiques actuelles. ++ [[https://www.lamalterie.com/](https://www.lamalterie.com/)](https://www.lamalterie.com/)

Entrée libre

RDV le mercredi 2 mars-17h30 à L’Espace le Carré pour la table ronde ” Tout Autour” sur les collaborations entre artisans et artistes plasticiens

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T17:30:00 2022-03-02T20:00:00