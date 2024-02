Table ronde Tourisme Durable Salle des sociétés Morteau, jeudi 21 mars 2024.

Venez participer à une table ronde sur le sujet du tourisme durable aux Fontenelles.

L’échange commencera à 14h, les intervenants seront très variés élus, chargé de mission tourisme, accompagnateur de moyenne montagne, restaurateurs… Cette table ronde se déroulera pendant la semaine du tourisme qui dure du 18 au 24 mars. C’est le moment de partager votre témoignage, écouter les conseils et échanger avec des professionnels du tourisme durable. Ainsi, le secteur pourra continuer sa progression vers une démarche plus responsable.

Cet évènement est réalisé en partenariat avec les élèves du BTS tourisme et la Maison Familiale Rurale de Pontarlier. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 14:00:00

fin : 2024-03-21 16:00:00

Salle des sociétés 6 Rue Barral

Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté elsa.diot@parcdoubshorloger.fr

