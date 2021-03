Table ronde Tech spéciale 8 mars ! En ligne, 8 mars 2021-8 mars 2021, .

Table ronde Tech spéciale 8 mars !

En ligne, le lundi 8 mars à 17:45

TABLE RONDE TECH SPÉCIALE JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES !

————————————————————————

En cette journée internationale des droits des femmes, le collectif [Different Leaders](https://www.different-leaders.com/) de Article 1 et [LDigital](https://www.ldigital.org/) ont décidé de se réunir pour vous proposer une table ronde spéciale pour cette journée.

Des femmes et des hommes actifs et engagés prendront la parole sur l’empowerment des femmes dans l’IT, l’entrepreneuriat féminin, la reconversion professionnelle et l’importance des soft skills, l’engagement et l’activisme des femmes dans la tech et bien d’autre sujets que vous découvrirez lors du live.

C’est un plaisir d’accueillir comme intervenants et intervenantes :

* Olga ABDALA, Consultante en architecture SI et data chez Wavestone et membre du collectif Different Leaders

* Landy ANDRIAMAMPIANINA, Doctorante en Data à l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse et à Activus Group

* Achraf EL MAHMOUDI, Data Engineer chez Ippon Technologies et membre du collectif Different Leaders

* Hamelina Julia EHAMELO, Consultante en risques dans l’IT chez KPMG et membre du collectif Different Leaders

* Cécile EYNARD, Consultante, entrepreneuse et formatrice en communication digitale chez Agence Uccello et membre du collectif LDigital

* Chaimaa BABAY, Consultante Data scientist chez Sogeti* en mission pour Airbus, et membre du collectif Different Leaders

* Anne-Cécile REGLIER, Talent Acquisition Specialist chez Ippon Technologies et membre du collectif LDigital

Ils et elles témoigneront de leur expérience mais également de leur engagement !

Cette table ronde est ouverte à toutes et tous : parent, enfant, étudiant, en activité, homme, femme, etc. alors n’hésitez pas à venir les rencontrer et écouter les messages qu’ils ont pour vous ! Bonne humeur, enthousiasme et bienveillance sont les bienvenus.

Gratuit sur inscription

En ligne Lyon Creuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T17:45:00 2021-03-08T19:00:00