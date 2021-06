Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin, Wattwiller Table-ronde : symboles et sacré dans les arts extra-européens et contemporains Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Table-ronde : symboles et sacré dans les arts extra-européens et contemporains Wattwiller, 19 juin 2021-19 juin 2021, Wattwiller.

Objet de croyances et souvent liée aux mythes fondateurs, l'eau inspire des danses de pluies, des invocations, ou des rites de purification. Statues, masques, divinités, objets de magie répondent à ces cultes, quand les plasticiens d'aujourd'hui sont aussi en quête de mystères et de connexion avec la nature. Comment artistes contemporains, créateurs d'autrefois, artisans de différentes cultures se retrouvent autour de ces territoires du sacré ?

