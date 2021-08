Nantes Maison de l'Afrique Loire-Atlantique, Nantes Table ronde sur les relations entre partenaires dans la solidarité internationale Maison de l’Afrique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Table ronde sur les relations entre partenaires dans la solidarité internationale Maison de l’Afrique, 10 septembre 2021, Nantes. 2021-09-10

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Table ronde proposée par le Collectif Madagascar 44.La solidarité internationale se concrétise sous des formes très diverses. Elle est souvent évoquée au travers des projets d’aide. L’association propose, à partir d’une enquête sur les associations en lien avec Madagascar, un autre regard, centré sur les relations entre acteurs associatifs d’ici et leurs partenaires. Dans le cadre d’AfriqueS à Nantes Maison de l’Afrique 1 rue Louis Préaubert Centre-ville Nantes

