Table-ronde sur les métiers du tourisme durable Salle des sociétés Morteau, jeudi 21 mars 2024.

Table-ronde sur les métiers du tourisme durable Rejoignez-nous pour une table ronde passionnante sur la thématique des métiers du tourisme durable. Jeudi 21 mars, 14h00 Salle des sociétés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T14:00:00+01:00 – 2024-03-21T16:30:00+01:00

EVENEMENT : TOURISME DURABLE ]

Vous êtes intéressé par le tourisme durable et vous vous interrogez sur les métiers qui s’y rattachent ? Rejoignez-nous pour une table ronde passionnante sur la thématique des métiers du tourisme durable.

Nous aurons le plaisir d’accueillir des professionnels du secteur qui partageront leur expérience et leur vision de ces métiers en constante évolution. ‍ ‍♀️ ‍♂️♻️

➡️ Venez échanger avec nous, découvrir les perspectives et poser vos questions !

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 21 mars à 14h à la salle des sociétés à Morteau pour une après-midi enrichissante et conviviale. À ne pas manquer et à partager sans modération !

Salle des sociétés 6 rue Barral Morteau Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Pnr Doubs Horloger