Parmi les différents courants féministes, qu’est-ce-que le féminisme intersectionnel ? En quoi ce féminisme se distingue-t-il des autres, quels sont les enjeux et est- il réellement inclusif ? Les réponses lors de cette table ronde digitale inédite ! Le féminisme, okay, mais le féminisme intersectionnel… De quoi on parle ?

Pourquoi on en parle et quels sont les enjeux aujourd’hui en 2022 ? Justement, c’est la thématique de notre prochaine table ronde du #moisdelempowerment, qui a lieu mardi 15 mars à 19h, en 100% digital ! Pour décortiquer cette notion d’intersectionnalité dans la lutte féministe ✊ ✊ ✊ ✊ , nous avons le plaisir de mener cette table ronde avec: – Saha, la créatrice du compte @moifilledimmigres

– Asli Ciyow, @asliciyow, formatrice sur l’égalité des genres et sur les violences sexistes et sexuelles.

– Amanda, co-créatrice du compte @decolonisonslefeminisme Cette table ronde, c’est LE moment d’apprendre, de questionner et d’échanger dans la bienveillance, sur ce sujet qui interroge, qui froisse certain.e.s parfois, mais qui est ô combien nécessaire pour aboutir à l’empowerment de chacun.e.s. Voici le lien de la billetterie : https://www.helloasso.com/associations/find-yourself/evenements/soiree-de-lancement-du-mois-de-l-empowerment Contact : https://www.helloasso.com/associations/find-yourself/evenements/soiree-de-lancement-du-mois-de-l-empowerment Date complète :

