Muséum d’histoire naturelle, le lundi 7 mars à 19:00

Voir la présentation détaillée de cette table ronde sur le site de la [Société de Géographie de Genève (SGEO)](https://sgeo-ge.ch/table-ronde-sur-le-voyage-voyager-en-2022-oui-mais-comment/)

Gratuit

Intervenant-e-s : Isabelle Lejeune (Tourism for Help), Rafael Matos (géographe/enseignant HES), Alain Chabloz (géographe/fondateur APN). Modérateur : Rémy Villemin (géographe/président de la SGEO). Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

