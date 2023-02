Table-ronde sur le thème : « La coopération : et si ça s’apprenait ? » Ecosite du Val de Drôme Eurre Eurre Catégories d’Évènement: Drôme

Table-ronde sur le thème : « La coopération : et si ça s'apprenait ? » Ecosite du Val de Drôme, 4 mars 2023, Eurre

Drome Eurre Une soirée table-ronde, pour ouvrir le questionnement sur le thème : « La coopération : et si ça s’apprenait ? », avec Isabelle Peloux, Morgane Le Coze, Catherine Schmider et Muriel Fifils. info@lesamanins.com +33 4 75 43 75 05 http://www.lesamanins.com/ Ecosite du Val de Drôme Biovallée – Le Campus – amphithéâtre Jean-Marie Pelt Eurre

