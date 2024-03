Table-ronde sur le thème Corps et âme quelques approches de la grâce Café-poème Livraisemblable Douarnenez, samedi 9 mars 2024.

avec Étienne Paulin

Magali Robergeau, musicienne improvisatrice, anime la compagnie Corps sonore qui offre des spectacles musicaux aux très jeunes enfants.

Juliette Masure, médiatrice équestre, apporte soin aux enfants ou aux adultes par l’entremise du cheval. Le poète Étienne Paulin* est publié aux éditions Gallimard et Henry. Ensemble, ils témoigneront de leurs pratiques qui engagent l’esprit comme le corps dans la quête d’une intériorité, la création de liens avec autrui et l’ouverture au monde sensible. Suivra un temps d’échange avec le public.

Dans le cadre du Printemps des Poètes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 17:00:00

fin : 2024-03-09

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne livraie.dz@gmail.com

