Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Table ronde sur la transidentité Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Table ronde sur la transidentité Saint-Vincent-de-Tyrosse, 21 novembre 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Table ronde sur la transidentité Saint-Vincent-de-Tyrosse

2021-11-21 14:00:00 – 2021-11-21 17:00:00

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse Table ronde sur la thématique de la transidentité accompagnée d’une représentation théâtrale de “Un appartement sur Uranus”. Gratuit. Table ronde sur la thématique de la transidentité accompagnée d’une représentation théâtrale de “Un appartement sur Uranus”. Gratuit. +33 7 83 88 94 78 Table ronde sur la thématique de la transidentité accompagnée d’une représentation théâtrale de “Un appartement sur Uranus”. Gratuit. Association Nos couleurs

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OTI LAS

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Saint-Vincent-de-Tyrosse