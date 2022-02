Table ronde sur la situation des producteurs de cidre en France Assemblée nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Table ronde sur la situation des producteurs de cidre en France Assemblée nationale, 3 février 2022, Paris. Table ronde sur la situation des producteurs de cidre en France

Assemblée nationale, le jeudi 3 février à 10:00 Dans le cadre d’un groupe de travail sur le cidre en France Assemblée nationale 126 rue de l’Université, 75007 Paris Paris Quartier des Invalides

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Assemblée nationale Adresse 126 rue de l'Université, 75007 Paris Ville Paris lieuville Assemblée nationale Paris

Assemblée nationale Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Table ronde sur la situation des producteurs de cidre en France Assemblée nationale 2022-02-03 was last modified: by Table ronde sur la situation des producteurs de cidre en France Assemblée nationale Assemblée nationale 3 février 2022 Assemblée nationale Paris Paris

Paris