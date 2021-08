Valence UDAF à Valence Drôme, Valence Table ronde sur la scolarité UDAF à Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Table ronde sur la scolarité UDAF à Valence, 9 octobre 2021, Valence. Table ronde sur la scolarité

UDAF à Valence, le samedi 9 octobre à 14:00

3 ateliers pour évoquer, parler, partager sur la scolarité de nos enfants adoptés. Table ronde sur la scolarité pour nos enfants adoptés UDAF à Valence 2 rue la Pérouse, 26000 Valence Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu UDAF à Valence Adresse 2 rue la Pérouse, 26000 Valence Ville Valence lieuville UDAF à Valence Valence