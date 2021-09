TABLE RONDE SUR LA PLACE DES FEMMES DANS LA MUSIQUE AMR / Sud des Alpes, 19 septembre 2021, Genève.

TABLE RONDE SUR LA PLACE DES FEMMES DANS LA MUSIQUE

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 19 septembre à 16:00

Les femmes* à l’honneur à l’AMR Il y a un peu plus d’un an, des musiciennes de l’AMR se sont rassemblées pour créer une commission pour l’égalité (coméga) au sein de l’association. Cette commission mixte s’est lancée dans la sinueuse aventure de faire de l’AMR un lieu égalitaire et inclusif pour tout·e·x·s. Elle se donne la mission d’ouvrir la discussion sur les rapports de genre et de race dans la musique, ainsi que de favoriser la présence et la visibilité des musicie·ne·x·s. Invitée: Marie Buscatto, professeure en Sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheure à l’IDHE.S (Paris 1 – CNRS). Sociologue du travail, du genre et des arts, elle s’intéresse également aux questions de méthode. Fondés sur ses premières recherches sur la place des femmes dans le monde du jazz, ses travaux actuels portent sur les difficultés d’accès, de maintien et de promotion des femmes dans les mondes de l’art, et plus largement dans les professions prestigieuses encore très masculines en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Elle s’intéresse aux manières dont la création artistique est affectée par des processus genrés. Modératrice: Cléa Pellaton est bassiste, étudiante en jazz à la Haute école de musique de Lausanne, au sein de laquelle elle préside l’Association des Musiciennes Étudiantes du Flon (Amef), engagée dans lutte contre les discriminations de genre dans le milieu musical suisse. Marie Buscatto, professeure en Sociologie à l’Université Paris-Sorbonne et chercheure à l’IDHE.S (CNRS) Cléa Pellaton, modératrice

FILM ET TABLE RONDE OFFERT

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

