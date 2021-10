Table-ronde suivie d’un bal, Saint Geoire en Valdaine (38) Brasserie artisanale La Dauphine, 5 novembre 2021, Saint-Geoire-en-Valdaine.

Rendez-vous **vendredi 5 novembre 2021** pour une **soirée table ronde et musique** dans les locaux de la Brasserie La Dauphine à St Geoire-en-Valdaine (38) ! Soirée organisée en collaboration avec l’association Retour aux R’Sources qui gère la ressourcerie hébergée dans la brasserie. Programme de la soirée : **19h30: table ronde sur le thème “Artisans d’un Nouveau NOUS”, en présence de HK.** Dans un monde hyper-productiviste, hyper-consumériste, face à la mégalomanie humaine mettant en péril les équilibres planétaires et le vivant, face à la fuite en avant du toujours plus, à une société du burn-out généralisé… La quête de sens individuelle et collective nous amène souvent à de belles et humbles utopies : faire des choses qui ont du sens à notre niveau, cultiver nos savoirs-faire, les croiser avec d’autres, cultiver l’échange et le partage de ce qui vibre en nous, faire ensemble de façon artisanale et artistique. **21h30: musique !** HK et ses ami-es musicien-nes joueront pour Nous, des chansons conscientes, joyeuses et entraînantes, poétiques et fraternelles, pour un beau moment de partage, de musique et de danse ! Petite restauration et buvette sur place. **Adhésion obligatoire à l’Adénie (Attention, nombres d’adhésions limitées !! Il n’y aura pas possibilité d’adhérer sur place) :** [**[https://www.helloasso.com/associations/adenie/adhesions/adhesion-association-adenie](https://www.helloasso.com/associations/adenie/adhesions/adhesion-association-adenie)**](https://www.helloasso.com/associations/adenie/adhesions/adhesion-association-adenie)

A l a Brasserie La Dauphine, avec Retour aux R’sources et l’Adénie.

