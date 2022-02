Table ronde Sciences Po Aix Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Table ronde Sciences Po Aix, le mercredi 2 mars 2022

Sciences Po Aix, le mercredi 2 mars à 18:15

Le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec La Fondation Heinrich Böll et Sciences-Po Aix organisent le mercredi 2 mars à 18h15 à Sciences-Po Aix une **table ronde sur « Les limites à la croissance à mi-parcours : développement durable et questions sociales »**. Les défis du développement durable, notamment de « justice climatique », seront abordés par les intervenants : * Elise Naccarato, Responsable de campagne climat et sécurité alimentaire à Oxfam * Estelle Herlyn, Directrice du Centre de Compétences pour le Développement Durable à la FOM Hochschule für Oekonomie und Management * Stéphan Guignard, PDG fondateur de VH quatrevingtreize * Charlotte Noblet, Journaliste (modératrice) Vous êtes les bienvenu·es à cet évènement.

Entrée libre

Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, France

2022-03-02 18:15 - 20:00

