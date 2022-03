Table Ronde : Roissy Pays de France, un territoire d’excellence pour les entreprises innovantes Défense Arena Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Table Ronde : Roissy Pays de France, un territoire d’excellence pour les entreprises innovantes Défense Arena, 6 avril 2022, Nanterre. Table Ronde : Roissy Pays de France, un territoire d’excellence pour les entreprises innovantes

du mercredi 6 avril au jeudi 7 avril à Défense Arena

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France déploie un écosystème pour la création et le développement des entreprises innovantes. L’incubateur de la Station numixs « 100% digital » accueille les innovations d’une trentaine de startups dans les domaines de la Smart city : AgriTech, BeautyTech, domotique, big data, transport, commerce, HomeTech, Real Estate Tech, HealthTech. Entièrement gratuit, les startups bénéficient d’un accompagnement sur-mesure en matière de validation du projet, recherche de financements, développement de l’activité et d’accélération de la croissance. En complément, la collectivité propose un programme de changement d’échelle, ayant pour objectif d’accélérer et d’accompagner à la croissance les entreprises innovantes de son territoire.

Sur inscription

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France et Roissy DEV organisent une table dans le cadre de leur présence au salon GO ENTREPRENEURS, du 6 au 7 avril 2022, à la Défense Arena. Défense Arena 8 rue des Sorins 92 000 Nanterre Nanterre Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine

2022-04-06T15:40:00 2022-04-06T16:10:00;2022-04-07T15:40:00 2022-04-07T16:10:00

