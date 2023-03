[TABLE RONDE] RÉFLEXION SUR LE MÉTIER DU PAIR-AIDANT Hôtel de Ville de Metz Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle Actuellement, le concept de pair aidance tend à se développer dans les établissements en santé mentale. Ces structures proposent notamment un aller-vers novateur par le biais de l’intégration de pairs-aidants dans leurs structures. Quelles différentes formes la pair-aidance prend-elle autour de nous ? Qui sont ces professionnels au contact avec les patients comme les équipes de soins ? Comment inscrivent-ils leur rôle dans l’organisation des établissements ? Dans le cadre du mois thématique « À votre santé » le site d’appui Lorrain de l’Espace de Réflexion Ethique du Grand Est vous propose d’en échanger ensemble autour du travail mené par son Conseil d’Orientation sur le sujet. Une table ronde riche en expériences et en réflexions. +33 3 72 74 06 43 https://factuel.univ-lorraine.fr/search/node/AVS2023 adobestock

