Table ronde Quelles vies dans l’Univers ? Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement, jeudi 7 mars 2024.

Table ronde Quelles vies dans l'Univers ?

Une table ronde pour débattre, avec des scientifiques experts dans différents domaines, de la vie ailleurs que sur notre planète.

Qu’est-ce que la vie ? Existe-t-elle en dehors de la Terre et si oui, sous quelle forme peut-on la trouver? La découverte de plusieurs milliers d’exoplanètes, les avancées rapides de techniques d’observations sophistiquées, ainsi que la possibilité de mobiliser de nombreux chercheurs de champs disciplinaires différents, souvent éloignés, ouvrent de nouvelles perspectives pour aborder ce défi. Pourrait-on répondre à ces questions dans les prochaines décennies ?



En regroupant des experts de différents domaines scientifiques, cette table ronde propose d’aborder ces questions sous différents éclairages, à travers des échanges entre ces scientifiques mais aussi avec le public. Les scientifiques présenteront les découvertes récentes ainsi que les défis restant à relever pour les sciences de l’univers, la physique, la biologie et discuterons de leurs conséquences sociétales et culturelles. .

2024-03-07 18:30:00

2024-03-07 20:30:00

Palais du Pharo

Marseille 7e Arrondissement

