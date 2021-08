Table-ronde : “Quelle place pour les femmes ?” Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine, 17 septembre 2021, Strasbourg.

Table-ronde : “Quelle place pour les femmes ?”

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, le vendredi 17 septembre à 18:00

### Cette table-ronde interroge la place des femmes et des hommes dans l’espace public, en associant des professionnelles de la fabrication de la ville et Ariane Pinel, qui a dessiné ces questions. Les femmes peuvent-elles occuper l’espace public comme le font les hommes ? Quelles sont leurs expériences et pratiques communes ou respectives ? Les aménagements urbains sont-ils pensés pour une appropriation par toutes et tous ? Les femmes disposent-elles du même droit à la ville que les hommes ?

Gratuit. Réservation obligatoire.

Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:00:00