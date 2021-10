Paris Cité de l'architecture et du patrimoine,Auditorium Paris Table ronde : Que peut le cinéma pour la diffusion de la culture architecturale et urbaine ? Cité de l’architecture et du patrimoine,Auditorium Paris Catégorie d’évènement: Paris

Table ronde : Que peut le cinéma pour la diffusion de la culture architecturale et urbaine ? Cité de l’architecture et du patrimoine,Auditorium, 17 octobre 2021, Paris. Table ronde : Que peut le cinéma pour la diffusion de la culture architecturale et urbaine ?

Cité de l’architecture et du patrimoine, Auditorium, le dimanche 17 octobre à 16:30

Quels sont les enjeux contemporains de la diffusion de la culture architecture et urbaine ? De quelle manière le cinéma peut-il contribuer aux réponses à apporter ? Pour quels publics ? Quel état des lieux pourrait être dressé de “ce que fait le cinéma aujourd’hui” et quels seraient les nouveaux chantiers à engager ? Avec la participation de : Marie Hélène Contal, Cité de l’architecture & du patrimoine (Paris) François Gondran, DRAC PACA Guillaume Meigneux, architecte et cinéaste (sous réserve) Nicolas Michelin, architecte Flavie Pinatel, cinéaste

Sur inscription

Journées nationales de l’architecture Cité de l’architecture et du patrimoine,Auditorium 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T16:30:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité de l'architecture et du patrimoine,Auditorium Adresse 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris Ville Paris lieuville Cité de l'architecture et du patrimoine,Auditorium Paris