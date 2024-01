Table-ronde | Protéger la Méditerranée Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, samedi 8 juin 2024.

Table-ronde | Protéger la Méditerranée Cette rencontre exceptionnelle, à l’occasion de la journée mondiale de l’océan, sera l’occasion d’un échange autour des enjeux de développement durable en Méditerranée. Samedi 8 juin, 15h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Entrée libre

Dans la limite des places disponibles

Table-ronde en partenariat avec l’Observatoire du patrimoine d’Orient et de Méditerranée

L’Observatoire réunit des chercheurs et experts internationaux qui œuvrent à la protection du patrimoine en Méditerranée et au Moyen-Orient à travers la publication d’articles en ligne, la production de rapports spécifiques et la participation à des projets internationaux.

Espace naturel d’une valeur universelle exceptionnelle, la mer Méditerranée abrite un trésor de biodiversité. Elle est l’un des écosystèmes les plus riches de la planète mais aussi l’un des plus menacés. Le tourisme de masse, l’urbanisation, la pollution ou encore la surpêche sont autant de périls qui affectent lourdement l’équilibre de la biodiversité marine en Méditerranée. C’est aussi au sein de cet espace que les espoirs de préservation et de restauration sont les plus encourageants comme en témoignent les nombreuses initiatives de la société civile.

Cette rencontre exceptionnelle, à l’occasion de la journée mondiale de l’océan, sera l’occasion d’un échange autour des enjeux de développement durable en Méditerranée. Nos intervenants, chercheurs et acteurs de la société civile, présenteront les défis et les leviers pour permettre une préservation efficace de l’espace méditerranéen.

Avec

Rym Benzina Directrice du Forum Mondial de la mer et présidente de la saison bleue, Rym Benzina met l’accent sur la nécessité de préserver et de valoriser les richesses naturelles de la Tunisie en œuvrant à promouvoir l’économie bleue pour améliorer le PIB.

Salem Massalha Cofondateur de Bassita, une entreprise sociale qui a mis en œuvre plusieurs initiatives environnementales réussies en Égypte. L’une d’entre elles, appelée VeryNile, aide les pêcheurs confrontés à la diminution des stocks de poissons à améliorer leurs moyens de subsistance en devenant des éco-entrepreneurs qui nettoient le Nil tous les jours.

Installé dans l'ancienne école de natation de Tourcoing, l'Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France.

