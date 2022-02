Table ronde professionnelle – La diversité dans les politiques culturelles Conservatoire national des Arts et Métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conservatoire national des Arts et Métiers, le mardi 22 février à 14:30

• 14h30 : accueil thé/café, coursive Dupin, devant l’amphithéâtre Abbé Grégoire. • 15h-16h45 : table ronde – amphithéâtre Abbé Grégoire • 17h-18h : visite guidée de l’exposition _Douce France_ • 18h : apéro, _café des techniques_ au CNAM. >>> **PROGRAMME COMPLET :** [https://bit.ly/3Jpl25t](https://bit.ly/3Jpl25t) >>> **INSCRIPTIONS :** [https://bit.ly/TRDiversité22-02-22](https://bit.ly/TRDiversité22-02-22)

Gratuit, sur inscription

Table ronde Conservatoire National des Arts et Métiers, suivie d’une visite guidée de l’exposition «Douce France» (des musiques de l’exil aux musiques urbaines). Conservatoire national des Arts et Métiers 292 rue Saint Martin 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers

2022-02-22T14:30:00 2022-02-22T18:00:00

