TABLE-RONDE ‘PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE DES ABBAYES’

TABLE-RONDE ‘PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE DES ABBAYES’, 7 octobre 2022, . TABLE-RONDE ‘PRÉSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE DES ABBAYES’

2022-10-07 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-07 Dans le cadre de l’exposition « Abbayes en Meuse », professionnels et particuliers se réuniront pour évoquer les moyens de sauvegarder et pérenniser ce patrimoine remarquable. dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville