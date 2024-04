Table ronde : polar & héros récurrents Médiathèque André-Malraux Lisieux, jeudi 13 juin 2024.

Table ronde : polar & héros récurrents Polar à la plage Jeudi 13 juin, 18h15 Médiathèque André-Malraux Gratuit

Début : 2024-06-13T18:15:00+02:00 – 2024-06-13T20:00:00+02:00

Le lien qui se crée entre le lecteur et l’auteur de polars se fait bien souvent au-travers d’un héros récurrent qui se dévoile au fil des pages et des intrigues. Comment expliquer cette alchimie et son succès ? Deux auteurs Jean-François Pré et Valérie Valeix tenteront de répondre à cette question. Table ronde animée par Françoise Saint-Chabaud.

En partenariat avec l’association Les Ancres noires.

Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux

polar a la plage littérature

