Table ronde “Plurilinguisme et diversité linguistique” Ambassade de France à Vienne,Autriche, 22 mars 2022, Vienne.

Table ronde “Plurilinguisme et diversité linguistique”

Ambassade de France à Vienne, Autriche, le mardi 22 mars à 18:00

Dans le cadre de la célébration de la Journée de la francophonie, l’Ambassade de France en Autriche en coopération avec l’Ambassade de Roumanie, l’Ambassade de Suisse, le groupe des Ambassadeurs francophones auprès de l’ONU, l’association francophone Le Cercle, a choisi de traiter de la question du plurilinguisme et plus précisément de la diversité linguistique. Pourquoi s’intéresser à la diversité linguistique et plus encore vouloir la protéger et la développer alors qu’elle est très souvent jugée comme encombrante ? La table ronde essaiera de répondre à cette question du point de vue éducatif, universitaire, culturel et politique. Déroulé de la soirée : Discours d’ouverture de l’Ambassadeur de France en Autriche, Gilles Pécout Suivi de mots de bienvenue de l’Ambassadeur de Roumanie en Autriche, Emilian Horațiu Hurezeanu Table ronde : Première intervention du Ministre de l’Education roumain, Prof. Sorin Mihai Cimpeanu Suivi des interventions de : • Marisa Cavalli, enseignante-chercheur, experte indépendante (y compris auprès de l’Unité des Politiques Linguistiques du Conseil de l’Europe, CELV), Italie • Isabel Repiso : docteur en Sciences du langage, maître de conférence (section CNU 14), enseignante et chercheuse post doc à l’Université de Salzbourg • Charlotte Huldi : Direction artistique et générale du théâtre bilingue La Grenouille, Centre théâtre jeune public à Bienne, Suisse. La Grenouille réalise une à deux productions par année, bilingues ou en deux versions linguistiques distinctes, allemand et français qui sont jouées à Bienne et en tournée Modération : Lucien Giordani : depuis 1989 à l’ORF, d’abord à Radio Österreich International (ROI). En 1999, il est devenu directeur de la rédaction française de ROI. En 2002, il est passé à l’ORF-Radio-Information où il a travaillé à la rédaction française et pendant 14 ans à la politique étrangère. Discours de clôture de l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire, président du GAF ONU : Roger Albéric Kacou

Sur invitation

Table ronde “Plurilinguisme et diversité linguistique”

Ambassade de France à Vienne,Autriche Technikerstraße 2 – 1040 Vienne Vienne Wieden



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T21:00:00