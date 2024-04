Table ronde Plantes médicinales, des savoirs anciens aux nouveaux usages Dégagnac, lundi 15 avril 2024.

Dans le cadre de Plantes & Cie, le Jardin Bourian et sa toute nouvelle Maison de la nature accueillent cette rencontre où nous irons à la découverte des plantes médicinales, sauvages et cultivées, et de leurs vertus.

La table ronde sera consacrée au croisement des savoirs, ceux de la société rurale ancienne et ceux d’aujourd’hui.

11h Accueil et présentation du Jardin Bourian

13h30-15h30 Promenade identification et usages

16h-17h30 Table ronde

Repas tiré du sac

Intervenants Emilie BOULAY, herboriste, Figeac et Sandrine BAUDER, PAM Essentiel

En partenariat avec l’association Jardin Bourian et l’association Primula Plantes et Hommes

Entrée libre et gratuite EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 11:00:00

fin : 2024-04-15 17:30:00

Jardin Bourian

Dégagnac 46340 Lot Occitanie

