Ces rencontres se déroulent annuellement dans le département du Lot et sont organisées en partenariat par le réseau Plantes et Cie. Ce réseau est né en 2018 après la présentation d’une exposition temporaire à l’écomusée de Cuzals, également intitulée Plantes et Cie. Il est piloté par le service des musées du Département du Lot qui comprend, outre l’écomusée de Cuzals, le musée Zadkine et l’atelier-musée Jean Lurçat. Il regroupe une soixantaine de partenaires relevant d’associations ou de collectivités, tous engagés dans la connaissance et la valorisation des plantes.

En écho à l’exposition Dans les forêts disparues du monde, une rencontre pour déguster et échanger autour des plantes comestibles qui marquent aujourd’hui les paysages de l’anthropocène, comme celles qui prolifèrent sur les anciens chemins de fer aux alentours de la Maison des arts.

Avec : Anna Lena Hahn et Titiane Haton de l’Atelier Za’atar.

Echanges et dégustation.

Entrée libre sur réservation

Les Rencontres Plantes et Cie sont des moments d’échange et de circulation des savoirs à propos du monde végétal. Conférences, tables rondes, ateliers, promenades commentées, journées d’études accueillent des intervenants variés, chercheurs de tous horizons, acteurs de terrain, spécialistes ou amateurs, passionnés le plus souvent.

+33 5 65 40 78 19

