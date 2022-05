Table ronde, plantes et Cie : Histoire et renouveau du chanvre Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé Lot Marcilhac-sur-Célé Ces rencontres se déroulent annuellement dans le département du Lot et sont organisées en partenariat par le réseau Plantes et Cie. Ce réseau est né en 2018 après la présentation d’une exposition temporaire à l’écomusée de Cuzals, également intitulée Plantes et Cie. Il est piloté par le service des musées du Département du Lot qui comprend, outre l’écomusée de Cuzals, le musée Zadkine et l’atelier-musée Jean Lurçat. Il regroupe une soixantaine de partenaires relevant d’associations ou de collectivités, tous engagés dans la connaissance et la valorisation des plantes. Les Rencontres Plantes et Cie sont des moments d’échange et de circulation des savoirs à propos du monde végétal. Conférences, tables rondes, ateliers, promenades commentées, journées d’études accueillent des intervenants variés, chercheurs de tous horizons, acteurs de terrain, spécialistes ou amateurs, passionnés le plus souvent. Le chanvre textile était important dans la société ancienne, et semble le redevenir aujourd’hui. Le fort potentiel de Cannabis sativa explique le renouveau de sa culture, de sa transformation et de ses usages.

Avec :

– Pierre Amadieu, directeur de Hemp-Act

– Pierre Amadieu, directeur de Hemp-Act

– Lucie Salmon, Association Lo Canàbe +33 5 65 31 36 43

