Le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, vous invite à sa table ronde sur la thématique sport & nature Pierres, fleurs, signaux Accrochons-nous ! à l’Usine Escalade.

Cette table ronde est organisée dans le cadre du programme Rocanature, qui s’intéresse à l’articulation entre les sports de plein air et la préservation de la flore des milieux rocheux.

Une table ronde qui s’annonce riche grâce aux regards croisés d’acteurs majeurs

Cyprien Sicard, chargé de mission Sites naturels d’escalade à la ligue Occitanie FFME, grimpeur & équipeur Occitanie

Marie Delhoume, co-organistrice du Trail des Fleurs https://traildesfleurs.wordpress.com/trail-des-fleurs/

Romain Pagnoux, grimpeur & équipeur

Natacha Allayrangue, FFCAM et CAF Tarbes

Sarah Clarens, grimpeuse

Christelle Pineau, ethnologue et Nadine Sauter chargée de conservation, au Conservatoire Botanique animeront les échanges .

En savoir plus Table ronde Pierres, Fleurs, Signaux Accrochons-nous ! | Facebook

Événement dans le cadre du programme Rocanature, pour en savoir plus https://rocanature.cbnpmp.fr/

RENSEIGNEMENTS

– à l’Usine Escalade du mardi au vendredi 10h-22h / Samedi et dimanche 10h-20h

– par mail ou par téléphone (voir bloc Coordonnées)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:00:00

fin : 2024-04-04 19:00:00

TARBES 15 avenue des Forges

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@usine-escalade.com

