Table ronde « Peut-on avoir confiance en un média sourd ? » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 7 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Qu’est-ce le journalisme sourd ? Quel est le rôle d’un média sourd et quelle est la responsabilité de ce dernier envers son public ? Quelle est la nature de la relation entre les sourds et les médias ?

Venez en apprendre plus sur la culture sourde et le journalisme !

Média’Pi, le média en LSF (Langue des Signes

Française) sous-titré en français, sera l’invité spécial d’une conférence

autour du journalisme sourd à la médiathèque de La Canopée. Les 5 bougies

soufflées récemment par Média’Pi seront l’occasion d’explorer le chemin

parcouru par le média dans le monde sourd, sa relation avec le public,

l’évolution de la production de l’information.

Plusieurs

journalistes sourds seront présents pour débattre et répondre aux questions du

public : qu’est-ce le journalisme sourd ? Pourquoi produire de l’information pi

sourd alors que l’offre médiatique est déjà très large ? Quel est le rôle d’un

média sourd et quelle est la responsabilité de ce dernier envers son public ?

Quelle est la nature de la relation entre les sourds et les médias ?

Le

débat nous permettra de décortiquer la question de la confiance entre les

sourds et les médias sourds.

Les

personnes présentes dans l’audience auront aussi l’occasion de découvrir en

avant-première le nouveau site Média’Pi : de nouvelles fonctionnalités et une

offre revisitée pour s’adapter aux besoins du public.

Entrée libre et gratuite, sur inscription.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : http://bit.ly/AnimCanopee

médiathèque de la canopée