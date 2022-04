Table ronde : Passé, présent, futur, le jeu vidéo se conjugue – t-il avec le handicap ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 9 avril à 14:00

L’occasion de dresser un bilan l’accessibilité vidéoludique au travers des récits d’un joueur et d’une joueuse en situation de handicap, de professionnels du secteur et d’acteurs associatif, revenant sur les solutions disponibles. Ces regards croisés permettront de faire le point sur le marché et sur les manques persistants.la situation. L’accessibilité universelle est-elle une utopie ou une réelle possibilité dans un futur proche ? Quelles sont les innovations et actions changeront les choses pour demain être #tousgamers ? Participants : • Jerome Dupire, Association CapGame, Enseignant-chercheur au Conservatoire des Arts et Métiers, cofondateur de CapGame. • Philippe TROTIN, En charge aujourd’hui des sujets d’inclusion et d’accessibilité numérique chez Microsoft • Legacy-Angel, streamer de jeux vidéo en situation d’handicap • Amelitha, joueuse compétitive de jeux de combat en situation de handicap moteur • modération : Alexandra Vallaude, médiatrice jeu vidéo L’occasion de dresser un bilan l’accessibilité vidéoludique au travers des récits d’un joueur et d’une joueuse en situation de handicap, de professionnels du secteur et d’acteurs associatif. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T15:00:00

