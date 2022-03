TABLE RONDE – OÙ VONT LES FEMMES ? Thionville, 25 mars 2022, Thionville.

Thionville Moselle

Table ronde proposée par Des Mots & Débats. Trois générations de féministes pour un état des lieux de la cause des femmes. Avec Martine Storti (auteure de « Pour un féminisme universel »), Anne Gintzburger (réalisatrice) et Emanouela Todorova (activiste et auteure de « Dis bonjour sale pute »).

Trois femmes engagées qui témoignent de leur histoire, des avancées et des droits acquis, mais aussi des menaces qui pèsent sur les droits des femmes et des combats qu’il reste aujourd’hui à gagner. Martine Storti est philosophe. Elle a été journaliste, inspectrice de l’Education nationale et membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est l’auteure de plusieurs livres dont “Pour un féminisme universel”. Anne Gintzburger est réalisatrice de documentaires notamment sur des luttes de femmes. Ses films Toutes solidaires et Renaissances seront projetés à La Scala la veille de la table ronde. Emanouela Todorova est militante et activiste au sein de l’association DBSP Stop au sexisme qui dénonce le harcèlement de rue.

DES MOTS & DÉBATS

