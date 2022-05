Table ronde – Opération Rigodon, l’évènement Librairie la Palpitante,Mens (38), 7 mai 2022, .

Table ronde – Opération Rigodon, l’évènement

Librairie la Palpitante, Mens (38), le samedi 7 mai à 10:30

![](https://ci5.googleusercontent.com/proxy/LyvGoDAIcesy9wFHqpGzeMFkzS0rTjoBtCRF3vsAiDtdjY6VlXlP7Xf1YLZ7085l5JsVEFyGtmyB19idpNBCDvv74ofOzN4WMSo9VuuYljcQ55x4ShRHrYxeqWwIGQgUZZCZ8iaPytWbNoK2N6mvcm6cn7Vuug=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/dd206c97-7a74-c224-3756-8ee20fd24561.jpg)**A la découverte des patrimoines sonores** A travers la plateforme INFRASONS.org (cartographie sonore de la région) et différentes expériences de collectes de danses, de musiques et de témoignages, explorez la grande richesse des patrimoines oraux et musicaux de la région et, plus spécifiquement, le rigodon de la vallée du Trièves. Retrouvez tout le programme de l'[opération Rigodon, l’évènement](https://www.cmtra.org/Nosactions/Actionculturelle/1441_OpyrationRigodon/1457_OpyrationRigodonlyvynement.html)*source : événement [Table ronde – Opération Rigodon, l’évènement](https://agendatrad.org/e/36414) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Camille Frouin, Christian Vignon, Elsa Donadieu, Jean-Pierre Simonnet et Robin Vargoz

Librairie la Palpitante,Mens (38) Librairie la Palpitante, 38710 Mens, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T12:30:00