le mercredi 9 juin à 18:30

**Olivier Adam** est l’auteur de nombreux livres dont J_e vais bien, ne t’en fais pa_s, adapté au cinéma avec Mélanie Laurent. Son nouvel ouvrage, _Tout peut s’oublier_ (Flammarion), évoque des thèmes qui lui sont chers, notamment la famille, la paternité, la disparition, qu’il met en scène ici comme dans une chanson. **Alice Ferney,** professeur d’économie à l’université d’Orléans, est une romancière qui étudie la vie du couple, la condition féminine, la maternité et les liens familiaux à travers ses romans. Son dernier ouvrage L’intimité (Actes Sud), orchestre une polyphonie où s’illustrent les différentes manières de former un couple, d’être un parent, de donner (ou non) la vie. **Nathalie Kuperman** est l’auteur d’une dizaine de romans parmi lesquels _Nous étions des êtres vivants, Les Raisons de mon crime, La Loi Sauvage_ (Gallimard, 2010,2012, 2014) et _Je suis le genre de fille_ (Flammarion, 2018) a connu un vif succès critique et public. Avant de les rencontrer le 12 juin au Festival, découvrez le travail de ces trois auteurs et leur échange autour de la notion de la famille dans une table-ronde en ligne. Ville d’Issy-les-Moulineaux issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

