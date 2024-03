Table ronde « Observer à partir des données fiables : enjeux et défis pour la francophonie scientifique » Archives Nationales de Montréal Montréal, jeudi 28 mars 2024.

Table ronde « Observer à partir des données fiables : enjeux et défis pour la francophonie scientifique » Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Jeudi 28 mars, 12h00 Archives Nationales de Montréal Entrée libre – Évènement Grand Public

Dans le cadre du mois de la francophonie en mars 2024, l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) organise un évènement grand public en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sur les enjeux et défis de la francophonie scientifique. Cet évènement sera l’occasion de valoriser l’expertise de trois observatoires situés au Québec et soutenus par l’AUF (Observatoire francophone pour le développement inclusif par genre, Observatoire de la Francophonie économique et Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone, ainsi que celui sur la langue française de l’OIF (Observatoire de la langue française, Québec).

Informations utiles

• Date : 28 mars 2024

• Heure : 12h30 à 14h00

• Cocktail de réseautage : 14h00 à 15h00

• Lieu : Auditorium – Archives nationales à Montréal (BANQ) – 535 Avenue Viger E, Montréal, QC H2L 2P3

Panélistes

Modératrice / animatrice

Mélissa Guillemette, journaliste et communicatrice scientifique

Conférencier(ère)s

Prof. Richard Marcoux, Directeur de l’Observatoire de la démographie et statistique de l’espace francophone (OSDEF) et professeur au Département de sociologie à l’Université Laval (Québec, Canada)

Prof. Hervé Agbodjan Prince, Directeur de l’Observatoire de la Francophonie économique (OFÉ) et professeur titulaire de la Chaire en gouvernance et droit du commerce international de l’Université de Montréal (Québec, Canada).

Prof. Marie Langevin, co-Directrice de l’Observatoire pour le développement inclusif par le genre (OFDIG) et professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l’Université du Québec à Montréal (Québec, Canada)

Youssef Arif, Chargé de mission – Organisation Internationale de la Francophonie de l’OIF

Mot d’ouverture

Prof. Marie Nathalie LeBlanc, Vice-rectrice de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

Déroulé

Après l’ouverture de la table ronde par la Vice-rectrice de l’AUF, Prof. Marie Nathalie LeBlanc – Vice-rectrice AUF (5 minutes), Mélissa Guillemette animera les échanges entre les directeurs et directrices des Observatoires de la Francophonie. L’événement sera suivi d’un cocktail de réseautage à l’Auditorium des Archives nationales à Montréal.

Cet événement en présentiel et en ligne est destiné au grand public ainsi qu’à toute la communauté universitaire, professeur(e)s et étudiant(e)s.

La table ronde sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux et le site de l’AUF.

Archives Nationales de Montréal 535, av. Viger Est Montréal H2L 2P3

