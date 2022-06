Table ronde : Nos identités celles qu’on nous impose celles qu’on cache Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Table ronde : Nos identités celles qu’on nous impose celles qu’on cache Bibliothèque Parmentier, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit Entrée Libre, dans la limite des places disponibles.

À l’occasion de la sortie du livre Nos identités, celles qu’on nous impose celles qu’on nous cache, la bibliothèque Parmentier vous invite à débattre autour de nos identités et de nos diversités lors d’une table ronde organisée en partenariat avec la librairie Calypso, les éditions Rageot et l’association Divéka. Table ronde autour du livre Nos identités celles qu’on nous impose celles qu’on cache avec 5 des 6 autrices Le livre : Voici nos identités. Elles étaient gommées, bafouées ou méprisées. On nous avait rendu•e•s invisibles, inaudibles. Nos voix éclatent ici. À votre tour, faites entendre la vôtre pour que les diversités jaillissent ! Fruit du concours d’écriture de nouvelles lancé pour promouvoir de jeunes talents issus de la diversité, ce livre nous propose 6 textes où la parole est donnée à des jeunes gens de tous horizons. Des héros du quotidien qui reflètent nos diversités, nos différences qu’elles soient culturelles, raciales, sociales ou sexuelles. Ces six nouvelles abordent divers aspects et visages de la diversité. Les autrices présentes : Aya Cissoko, Grace Ly, Hawa N’Dongo, Jennifer Padjemi et Sarah Saysouk Bibliothèque Parmentier 20bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact :

