Les Eyzies Dordogne Les Eyzies La Nouvelle Aquitaine est réputée pour la richesse de son patrimoine préhistorique. Un patrimoine fragile qui mobilise de nombreux experts. Parmi eux, les conservateurs-restaurateurs du patrimoine occupent une place essentielle.

La découverte de ce métier sera abordée à travers deux approches, l’une portant sur le travail de conservation-restauration des objets archéologiques du Musée national de Préhistoire et l’autre le suivi des parois ornées avec pour sujet emblématique, la grotte de Lascaux. Pour tous publics ©Musée national de Préhistoire

