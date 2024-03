Table ronde | Métiers d’art et art contemporain, un beau mariage Campus Versailles Versailles, mardi 2 avril 2024.

Table ronde | Métiers d’art et art contemporain, un beau mariage Un nouveau regard sur les métiers d’art. Découvrez comment les métiers d’art traditionnels et l’art contemporain se conjuguent dans l’artisanat d’excellence. Mardi 2 avril, 18h30 Campus Versailles Gratuit sur inscription via le site du Campus Versailles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T18:30:00+02:00 – 2024-04-02T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T18:30:00+02:00 – 2024-04-02T20:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Europénnes des Métiers d’Art 2024, le Campus Versailles vous propose d’explorer les liens entre les métiers d’art et l’art contemporain.

En compagnie de José Fonseca, directeur adjoint de la Fondation de Coubertin et Gonzague Mézin, directeur général de Lignereux, créateur d’objets rares.

Ils nous éclairent sur la façon dont les métiers de la main, réputés traditionnels, nourrissent l’art contemporain et dont l’art contemporain renouvelle les métiers d’art.

Les Journées des Métiers d’Art se poursuivent au Campus Versailles les 3 et 4 avril 2024 de 10h à 18h autour de la découverte des coulisses de la production textile de la soie.

Au programme : ateliers participatifs et ludiques, exposition de soies et créations contemporaines, contenus pédagogiques sur la fabrication de la soie.

Campus Versailles
Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles
Versailles 78000 Notre-Dame
Yvelines Île-de-France

@Lignereux